Sánchez promet oferir una legislatura «amb oportunitats per als joves»

El president del Govern en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez, es va comprometre a desenvolupar la legislatura «de les oportunitats per als joves», amb iniciatives com la d'oferir el major parc públic d'habitatges de lloguer i en propietat per els joves. Però per poder fer realitat aquest projecte i altres vinculats a l'impuls de l'educació pública, Sánchez, que va fer campanya a Gijón, va afirmar que necessita ajuntaments governats pels socialistes que cedeixin sòl públic per a aquest parc d'habitatges o per obrir nous centres d'educació públiques.

I això és així perquè «Espanya és un país profundament descentralitzat, que comparteix sobiranies i competències», va assenyalat en un míting davant 3.000 persones al pavelló central de la Fira de Mostres per fer costat als candidats del PSOE a la Presidència del Principat d'Astúries, Adrián Barbón, i a l'alcaldia de Gijón, Ana González.

Sánchez va demanar «no deixar a mitges la feina» del 28 d'abril i que es torni a votar de manera majoritària al PSOE en els comicis municipals, autonòmics i europeus del 26 de maig. I és que els avenços que el president del Govern vol per a Espanya en els propers quatre anys no seran «tan rotunds» si el PSOE no governa també en ajuntaments i comunitats autònomes, va advertir.