Independents de Catalunya es presenta a 38 municipis gironins

La plataforma Independents de Catalunya (IdC) va presentar ahir al Col·legi de Periodistes de Girona les llistes que concorreran a les properes eleccions municipals sota aquesta marca a la demarcació gironina. Un total de 38 candidatures independents, que corresponen a un 15% de les existents, s'ha sumat a presentar-se sota el paraigua d'aquesta coalició, que agrupa 5 de les 7 comarques gironines (la Selva, el Baix Empordà, l'Alt Empordà, la Cerdana i el Gironès).

Pere Garriga, alcalde d'Arbúcies (Entesa per Arbúcies), i un dels impulsors de l'agrupació, va presentar l'acte acompanyat d'una quinzena de membres de formacions independents adherides, com Carles Carlà (Gent de l'Escala); Pia Seriñana (Fem Cadaqués); el batlle de Sant Jordi Desvalls, Josep Aulet (Seny i Coherència); i Jordi Bohigas (Junts per Aiguaviva).

Diversos dels partits que ara se sumen a aquest nou projecte ja formen part d'altres plataformes comarcals. És el cas de més de la meitat de les candidatures de la Selva, que també es troben sota l'aixopluc d'Independents de la Selva, fundada el 2015 i que actualment compta amb representació a la Diputació de Girona amb la diputada Gisela Saladich, alcaldessa de Tossa de Mar. Ara, però, el municipalisme ha fet un pas més per tal d'aconseguir representació als òrgans comarcals i a les diputacions i per aconseguir que es tinguin en compte els municipis i partits més petits en la presa de decisions, «fugint» de les sigles dels partits. En aquest sentit, Garriga va assegurar que el sistema electoral està fet per als partits polítics establerts i no per al municipalisme. «Els partits independents representen el 20% al territori català, però en canvi no tenim representació ni a l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació Catalana de Municipis o a la Diputació de Barcelona. Som invisibles», va apuntar.

Al seu torn, l'alcaldable de Junts per Aiguaviva va afegir que IdC és una plataforma útil «a l'hora d'ajudar aquelles iniciatives que puguin sorgir al món associatiu i que molt sovint queden ofegades als municipis», i va afegir que votar partits independents «també és una eina de país».

Per formar part de l'agrupació és imprescindible complir els estatuts marcats, d'entre els quals hi ha estar a favor del dret a decidir, la defensa de les llistes obertes i no tenir interès partidista.

L'agrupació va néixer fa tres mesos amb l'objectiu de tenir representació i força als ens supramunicipals. Al total català s'hi han sumat 74 llistes, una xifra que Garriga va qualificar de «molt bona». «Volem construir un país on les llistes independents es valorin i on tinguem el lloc que ens correspon», va concloure.