JxCat, ERC i la nova llista de la CUP competeixen per liderar l'alcaldia de Bescanó

L'escenari polític de Bescanó integra enguany tres candidatures, sense comptar amb la participació d'ICV i el PP, que sí que es van presentar a les anteriors eleccions municipals. Les llistes que competeixen per l'alcaldia són la de Junts per Bescanó, de la mà de l'actual alcalde, Pere Lluís Garcia, que fa quatre anys va substituir el clàssic Xavier Soy, que va fer-se enrere com a cap de llista; ERC es presenta amb una cara nova, Xavier Vinyoles, ja que en els anteriors comicis al seu lloc hi havia Moisès Ortega; per últim, la principal novetat és la participació de la llista de la CUP per primera vegada al municipi, amb Francesc Carles Puig al capdavant.

Bescanó va viure un canvi important de lideratge polític ara fa quatre anys, amb l'adeu de Soy després d'haver estat 28 anys al capdavant de l'equip de govern i l'arribada de Pere Lluís Garcia, que va aconseguir 6 regidors. L'altre partit que va assolir representació al ple va ser ERC (5 regidors), mentre que ICV i el PP es van quedar sense presència al consistori.



Principals propostes dels partits

De cara als comicis d'enguany, Garcia planteja «la construcció de pisos per a joves, l'ampliació de la xarxa de càmeres de seguretat i iniciar els tràmits per construir un pavelló nou i l'edifici definitiu de l'institut». Vinyoles proposa instaurar un vigilant municipal i implantar un centre d'atenció per a gent gran, «un servei que el poble necessita», afirma. L'alcaldable cupaire emfatitza que les prioritats per al partit són la «transparència i els pressupostos participatius», garantir «habitatge públic de lloguer social» i vetllar a favor del medi ambient, com ara fer que Bescanó sigui «vila amiga dels animals».