Esquerra denuncia irregularitats en el cens a Ultramort i Ullastret

La Junta Electoral de la Bisbal d'Empordà ha donat trasllat a Fiscalia de possibles irregularitats en el cens electoral d'Ultramort i Ullastret denunciades per ERC. Segons els republicans, s'han detectat nou persones a Ultramort i una Ullastret que figuren en el cens electoral però que no hi resideixen habitualment. «Això suposa que s'incorporin en el cens electoral tot i que aquest hauria d'estar format únicament per les persones que viuen en el municipi, mentre que aquelles que resideixen en diversos municipis s'han d'inscriure exclusivament en el padró del municipi on passin més temps durant l'any», expliquen.

En el cas d'Ullastret, ERC denuncia que fa uns mesos l'Ajuntament ja va protagonitzar un cas d'alteració fraudulenta del padró municipal, donant de baixa d'ofici a vuit persones que efectivament residien en el municipi i que van haver de reclamar per a que fossin novament inscrites. En canvi, l'Ajuntament d'Ullastret ho nega rotundament. Fonts municipals expliquen que no han donat de baixa d'ofici a ningú i que només van detectar que hi havia persones empadronades que ja no vivien al municipi i el següent pas va ser posar-ho a informació pública. Les baixes, però, en cap moment s'han fet efectives. A més, les mateixes fonts indiquen que la número 2 d'ERC al municipi, Sandra Paradeda, s'ha empadonat fa pocs mesos a Ullastret malgrat que viu a la Bisbal.