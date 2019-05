Esquerra planteja adquirir locals tancats i destinar-los a lloguer social

Esquerra Republicana (ERC) de Girona ha enviat un comunicat en què informa sobre algunes mesures del seu programa electoral, com ara la proposta d'adquirir locals tancats per oferir-los a través de lloguers assequibles a autònoms i persones emprenedores i, així, dinamitzar el comerç de proximitat. En aquest sentit, el cap de llista, Quim Ayats, emfatitza que «amb aquesta iniciativa volem dinamitzar la vida econòmica i social dels barris de la ciutat i, alhora, fomentar l'autoocupació dels nostres veïns i veïnes. Un barri ple de comerços és un barri més viu, més dinàmic i més segur».

La formació explica que en una primera fase es farà un estudi per buscar aquells locals que més interessen segons els criteris de necessitats dels barris i, posteriorment, s'obrirà una segona fase per redactar les bases per poder participar en la convocatòria de locals municipals a preus assequibles. Amb aquest projecte, Ayats apunta que es vol «bastir un model de comerç urbà que vertebri i cohesioni socialment els barris, els faci segurs, integradors i plens de vida. A més, evitarem que els veïns del barri s'hagin de desplaçar amb vehicle per comprar, i així també posarem a disposició una mobilitat més sostenible». El partit indica que el Pla de Treball 2019-2023 que ha preparat contempla un total de 13 propostes adreçades a dinamitzar l'activitat comercial de la ciutat, i 16 propostes més orientades a la promoció econòmica per impulsar una economia diversificada, competitiva i sostenible. Segons el grup, una de les propostes vinculada amb l'envelliment actiu implica impulsar iniciatives de mentoring a les persones emprenedores a través del voluntariat de persones jubilades o prejubilades, amb bagatge professional en la creació de projectes empresarials i que vulguin acompanyar i assessorar els nous emprenedors. ERC recorda que per al proper mandat presenta un total de 400 mesures per a Girona.