JxCat alerta del «risc» que hi hagi una alcaldia no independentista

Marta Madrenas considera que la llista de Junts per Catalunya-Girona és l'única que garanteix una alcaldia independentista per als propers quatre anys a la ciutat. «El país viu un moment crucial, en què s'ha demostrat la importància que els alcaldes i alcaldesses del territori estiguin alineats amb les institucions catalanes i amb l'objectiu de la independència», assenyala Madrenas. «Ho vam veure l'1 d'octubre, i per això és tan important que Girona es mantingui com una capital encapçalada per algú ferm i compromès», afegeix.

La candidatura recorda que, al llarg del seu mandat, Madrenas «ha demostrat compromís amb el país i la valentia que exigia la ciutadania davant els atacs a què s'ha sotmès les institucions i els símbols de Catalunya». Per això, la cap de llista adverteix del «risc» que determinats pactes postelectorals acabin posant al capdavant del consistori una persona no independentista. «Veiem com en les preguntes sobre pactes hi ha partits que no responen amb claredat, que no descarten cap opció i que prioritzen fins i tot fer fora Madrenas per sobre de tot», alerta la candidatura. Per això, indica que, en funció de com es resolgui el triple empat actual entre PSC, ERC i la CUP, «ens podem trobar que durant quatre anys, o durant una part del proper mandat, hi hagi al capdavant de l'Ajuntament un partit que no estigui compromès amb l'horitzó de país». En canvi, Madrenas defensa que fins ara Girona ha estat un «exemple» de ciutat involucrada en la defensa dels drets i llibertats.