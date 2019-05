«L'esport ho involucra tot, els seus valors es poden aplicar a la política»

Ángel Martínez (Girona, 1986) va començar a jugar a futbol al barri de Germans Sàbat abans de saltar a la Primera Divisió i ser jugador de l'Espanyol, el Girona i el Rayo Vallecano. Actualment va de número vuit a la llista del PSC de Girona.

Què l'ha impulsat a presentar-se a la llista del PSC?

A la Sílvia Paneque, cap de llista del PSC, la coneixia perquè és una política que procura molts pels barris, i quan m'ho van proposar vaig acceptar de seguida. Sempre m'ha agradat molt la política, però mai d'una manera activa, i volia involucrar-m'hi personalment.

Què tenen en comú l'esport i la política?

Al final, l'esport ho involucra tot, inspira valors com la disciplina, el treball en equip i la superació i la il·lusió de lluitar per allò que vols; valors que es poden transmetre en tots els aspectes de la vida.

Què creu que pot aportar a la candidatura?

Penso que la Sílvia ho ha ­exemplificat a la perfecció. El PSC de Girona es presenta per aconseguir una ciutat per a tots i fer molta més feina als barris, sobretot amb els més vulnerables. Girona no és només el centre, també cal apostar pels barris. A més, penso que a les municipals es vota la persona i al projecte; la llista de la Sílvia és una llista potent i guanyadora.

Què està significant per a vostè entrar en política?

Per a mi està essent una experiència molt maca i estic aprenent moltíssim. Aprofitaré aquesta possibilitat per treballar i per utilitzar la meva experiència com a futbolista i com a ciutadà per treballar per aconseguir una Girona millor.