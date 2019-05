La Societat s'omple per l'acte de fi de campanya d'ERC La Jonquera

La Societat s'omple per l'acte de fi de campanya d'ERC La Jonquera

L'acte final de campanya d'ERC va omplir la Sala de la Societat de la Jonquera aquest dimecres passat. L'alcaldable republicana, Anna Pérez, va protagonitzar l'acte juntament amb tots els membres de la seva llista, on van fer un repàs de la campanya i van demanar el vot per la seva formació. Es va celebrar un berenar-sopar, que també va comptar amb el grup The Seventies.