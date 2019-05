ERC i la CUP no aconsegueixen trencar l'hegemonia de l'Entesa

Pere Garriga es consolida com a alcaldable de la formació independent Entesa per Arbúcies, ja que ha tornat a guanyar els comicis electorals a Arbúcies per majoria absoluta amb 8 regidors que ja va aconseguir el 2015. Ni la CUP (que es presentava per primera vegada, tot i que es considera hereva de l'antiga CUPA) ni ERC han aconseguit trencar l'hegemonia que ostenta Garriga des de fa dues legislatures amb l'Entesa.

Així, la CUP ha obtingut 3 regidors i un 22% dels vots, fet que situa en tercera posició la candidatura republicana d'Ester Soms, que mantindrà els 2 regidors que té ara. Una de les novetats d'aquests comicis ha estat sens dubte l'absència de CiU, que històricament ha estat el partit opositor i que deixa els seus 3 regidors a mans dels cupaires.

En els dos últims comicis Garriga ha guanyat amb majoria absoluta. Els independents segueixen pujant, ja que en aquesta ocasió han guanyat prop d'un centenar de vots respecte al 2015.