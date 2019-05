Masquef obté la victòria en un escenari abocat a pactes

Les eleccions municipals d'ahir posaven a prova la força de Jordi Masquef, i l'alcaldable de Junts per Figueres (JxF) en va sortir victoriós. La marca amb què va concórrer el PDeCAT va obtenir vuit regidors, i va superar els set que havia aconseguit el 2015 l'exalcaldessa i ara secretària general d'Empresa i Coneixement, Marta Felip. De les deu candidatures que es presentaven, sis van aconseguir representació a l'Ajuntament, deixant així un escenari menys fragmentat del que es preveia –fins ara eren set els grups amb representació municipal.

ERC va guanyar dos regidors i es manté com a segona força a la ciutat amb cinc edils, uns resultats que s'acosten als del 2007, quan l'aleshores alcaldable, Albert Testar, van arribar als sis edils. El PSC va avançar posicions i en va recuperar un, situant-se així com la tercera candidatura més votada a la capital alt-empordanesa. En canvi, Guanyem Figueres, impulsat per la CUP i Compromís, es va ensorrar. Fins ara, els dos partits sumaven quatre regidors, però Joselín Castellón no va aconseguir mantenir la suma i es va quedar amb un regidor. La gran sorpresa de la nit va ser la patacada del PP, que, per primera vegada, es va quedar sense representació i va perdre els dos actuals edils. Per contra, Canviem Figueres, que es presentava per primera vegada, va entrar a l'Ajuntament amb un regidor. Cs va aconseguir mantenir els dos regidors que havia guanyat el 2015.

L'altra novetat va ser l'increment en la participació, que en aquestes eleccions es va situar en el 57,03%, i l'abstenció va caure fins al 42,97%, gairebé deu punts per sota que fa quatre anys.

Malgrat que JxF només ha crescut en un regidor, l'eufòria va ser una constant ahir a la seu escollida per seguir els resultats, a l'Hotel Pirineus. «No les teníem totes, però hem guanyat en el 90% dels col·legis electorals de Figueres», va reconèixer Masquef, dirigint-se als amics i simpatitzants que ahir van seguir els resultats des de l'hotel. Figueres podria superar el sostre dels 12 anys governats pels convergents, i així ho va destacar ahir Jordi Masquef. L'escenari resultant dels comicis va ser menys fragmentat del previst i ahir ja es va començar a parlar de possibles pactes.

Masquef va fer una crida a garantir la «governabilitat» de la ciutat. «Ens toca intentar tirar endavant Figueres», va subratllar. Sobre possibles acords, va assegurar que no descarta res així com tampoc governar en minoria.

Però qui més va créixer en vots i en regidors va ser ERC. La candidata republicana, Agnès Lladó, així ho va destacar i va posar en valor l'«equip potent» i el «projecte sòlid» dels republicans. Els republicans aconsegueixen pràcticament igualar els sis regidors del 2007, uns resultats que no han tornat a repetir. No es va mullar sobre possibles pactes electorals. «Encara no hi hem pensat», va dir.

Els votants a Figueres van convertir el PSC en tercera força, tot i que els socialistes no van complir les seves expectatives elevades. Tot i això, Casellas es mostrava «satisfet» per haver assolit un quart regidor i haver trencat la tendència a la baixa de les dues últimes eleccions i, com ERC, s'acosta als resultats obtinguts el 2007, quan en tenien cinc. Tot i això, queden lluny els resultats obtinguts el 2003 amb Joan Armangué (9 regidors).

Pel que fa a Cs, tampoc van aconseguir el resultat previst, tot i mantenir els dos regidors actuals, i el seu cap de llista, Héctor Amelló, va posar de manifest que el projecte de la formació taronja a la ciutat i a la província ja s'ha consolidat. Des de Canviem Figueres van celebrar que els electors els «premiessin» amb un regidor i van destacar haver superat formacions històriques com el PP. Tot i això, el seu alcaldable, Xavier Amiel, esperava que la ciutadania votés un canvi.

L'eufòria d'uns va constrastar amb les cares més llargues de Guanyem Figueres i el PP, ja que cap de les dues candidatures va treure els resultats esperats. El cap de llista d'aquest primer, Joselín Castellón, considera que l'únic regidor que van aconseguir respon a un problema de comunicació a l'hora d'acostar el seu projecte als ciutadans, però la veritat és que els tres regidors que ha perdut Guanyem s'han acabat repartint entre ERC (+2) i el PSC (+1).

Però la gerra d'aigua freda se la van endur els populars. Després de vuit anys de portaveu del PP a l'Ajuntament, Maria Àngels Olmedo no ha aconseguit tenir-hi representació en no superar el 5% dels vots. Li ha jugat a la contra la candidatura de Vox, que malgrat no entrar, ha captat part dels seus votants, tal com ella mateixa va reconèixer. Olmedo considera que els figuerencs no han sabut veure la feina que han fet els dos últims mandats des de l'oposició, però diu que accepta el resultat.

Relleu validat

Jordi Masquef va arribar a l'alcaldia fa només sis mesos, després que el plenari acceptés la renúncia de l'aleshores alcaldessa, Marta Felip, el passat mes de novembre. Felip canviava l'Ajuntament de Figueres per la Secretaria General d'Empresa i Coneixement. Aquesta era la primera vegada que Masquef encapçalava una llista, malgrat ser regidor al consistori des del 2012, amb el repte de mantenir el llegat de la seva predecessora. Felip havia guanyat al capdavant de CiU el 2015 aconseguint 7 regidors, en unes eleccions amb una abstenció del 51,37%.

La victòria dels convergents va ser amarga perquè amb aquesta perdien la majoria absoluta que havia aconseguit Santi Vila el 2011 –la primera de la història de Figueres– amb 12 regidors.