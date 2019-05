JxCat torna a guanyar després del triomf d'ERC a les eleccions generals

Cada elecció és un món, i es regeix amb regles pròpies, i els resultats de les municipals d'ahir ho van tornar a demostrar. Si fa tot just un mes ERC va aconseguir una victòria històrica a les comarques gironines en les eleccions generals, amb tres diputats i set punts més de vot que Junts per Catalunya, ahir la formació que lidera Carles Puigdemont va tornar a evidenciar que manté una gran força en l'àmbit municipal i va superar els republicans per gairebé dos punts, tot i haver-ne perdut quatre en comparació amb els comicis del 2015.

Els prop de 100.000 vots que va aconseguir JxCat a la demarcació li garanteixen la majoria en una vuitantena de municipis, en bon apart dels quals podrà governar. ERC, al seu torn, ha crescut quatre punts, té majoria en una seixantena de municipis i també ha vist reforçada la seva posició en altres municipis.

El PSC, tercera força, també ha millorat els resultats de fa quatre anys i s'ha assegurat alguna alcaldia, el mateix que ha passat amb la CUP, que ha estat la quarta força política en el conjunt de la demarcació (en alguns indrets es presentava en candidatures més àmplies amb denominacions com Guanyem o Amunt).

Independents de la Selva i de l'Empordà han quedat al darrere, per davant de Ciutadans.