Maragall: «Barcelona tindrà un alcalde d'ERC progressista i republicà»

Els candidats a l'alcaldia de Barcelona van valorar ahir passada la mitjanit els resultats d'uns comicis que van situar Ernest Maragall (ERC) com a vencedor, l'actual alcaldessa, Ada Colau (Barcelona en Comú), com a segona força, i Collboni amb possibilitat de formar Govern.

ernest maragall (ERC)

«Lluitarem per la llibertat d'Oriol Junqueras»

El guanyador de les eleccions a Barcelona, Ernest Maragall, va explicar que ahir mateix ja havia parlat amb Ada Colau i va advertir que parlaran tant amb els comuns com amb la resta de forces. Tot i això, va vaticinar que Barcelona tindrà «un alcalde republicà, progressista i d'ERC». A més, va tenir un record per a Oriol Junqueras, i va apuntar que lluitaran «per aconseguir la seva llibertat». També va fer referència a la CUP, que no ha obtingut cap escó. Maragall va comparèixer acompanyat del vicepresident del govern, Pere Aragonès.

ada colau (ECP)

«La ciutadania demana

forces d'esquerres»

L'alcaldessa de Barcelona i candidata de Barcelona en Comú a la reelecció, Ada Colau, va felicitar ERC i el seu candidat, Ernest Maragall, per haver guanyat les eleccions i va interpretar que «la ciutadania demana a les forces d'esquerres un govern ampli i transversal d'esquerres».

Colau va comparèixer davant els simpatitzants dels comuns quan, amb més del 95% dels vots escrutats, ja estava clar que BComú es va quedar «a pocs vots de la victòria». L'alcaldessa va assenyalar que «28 regidors d'esquerres és un resultat històric per a les esquerres a la ciutat de Barcelona».

«28 regidors d'esquerres és un resultat històric per a les esquerres a la ciutat de Barcelona»

Ada Colau

CANDIDATA DE BARCELONA EN COM

manuel valls (Cs)

«He fracassat en l'intent de frenar l'independentisme i el populisme»

El candidat a l'alcaldia de Barcelona, Manuel Valls, va quedar en quart lloc, amb 6 regidors, aconseguint un regidor més dels que va obtenir Ciutadans a les anteriors municipals, si bé va admetre que «ha fracassat» en el seu intent de frenar l'independentisme d'ERC i el «populisme» d'Ada Colau.

En una compareixença davant els mitjans, Valls va assumir la seva «responsabilitat» per no haver aconseguit els seus objectius i es va reafirmar en que el seu compromís amb Barcelona «segueix viu».

«Assumeixo

la meva responsabilitat;

el meu compromís amb Barcelona segueix viu»

Manuel Valls

CANDIDAT DE CIUTADANS

jaume collboni (PSC)

«El PSC ha tornat»

El candidat a l'alcaldia de Barcelona del PSC, Jaume Collboni, va celebrar els resultats obtinguts per la seva candidatura: «El PSC ha tornat». Collboni va assegurar que complirà amb els compromisos adquirits durant la campanya i va advertir que no «facilitar ni afavorir ni per activa ni per passiva un govern independentista» a Barcelona.

«No facilitaré ni per activa ni per passiva un govern independentista»

Jaume Collboni

CANDIDAT DEL PSC

elsa artadi (jxCat)

«Celebrem que la ciutat tingui un alcalde independentista»

La regidora electa de l'Ajuntament de Barcelona Elsa Artadi va celebrar que la ciutat pugui tenir un alcalde independentista. Per això, l'exconsellera va demanar al guanyador dels comicis, Ernest Maragall (ERC), que formi un govern «100% independentista», oferint-se així a entrar al consistori. Artadi també va valorar el resultat de les europees, on JxCat ha estat la força més votada, i va destacar que els «exiliats» Carles Puigdemont i Toni Comín -de la seva formació-, i el «pres polític» Oriol Junqueras (ERC) hagin estat escollits eurodiputats.

«Demanem a Ernest Maragall (ERC) que formi un govern 100% independentista»

Elsa Artadi

CANDIDATA DE JUNTS PER CATALUNYA

anna saliente (CUP)

«Hem perdut el projecte rupturista a l'Ajuntament»

La candidata de la CUP a l'Ajuntament de Barcelona, Anna Saliente, va lamentar no mantenir els seus 3 regidors en aquestes municipals i quedar-se fora del consistori: «És un dia trist perquè entenem que hem perdut aquest projecte rupturista a l'Ajuntament, hem perdut aquest contrapès a les polítiques neoliberals». En aquest sentit, Saliente va anunciar que faran «reflexió conjunta i col·lectiva, a Barcelona i nacional».