UPM és la força més votada i el partit de Cordón només aconsegueix un regidor

UPM, liderat per Jordi Colomí, ha esdevingut la força més votada amb 1.426 vots i 6 regidors, un 10% de vots més que en les antigues eleccions. Seguida d'ERC amb Marc Calvet com a líder, substituint a l'alcaldable Josep Maria Rufí, amb 1.067 vots i 4 regidors.

Junts per Catalunya, amb Alexandra Bartomeu al capdavant, ha esdevingut la tercera força amb 2 regidors. Aquest nou partit arriba després de l'acord entre el PDeCA, COET i Junts per Torroella i l'Estartit de presentar-se sota les sigles Junts per Catalunya. Tot i que l'antic CIU, perd dos dels quatre regidors en relació amb els últims mandats.

La CUP, amb Carles Ventura de cap de llista, es manté com a quarta força amb dos regidors i 534 vots.

Jordi Cordón, l'exalcalde de Torroella de Montgrí i posteriorment cap de l'oposició, s'ha presentat com a cap de llista d'un nou grup sota el nom Compromís amb Torroella i l'Estartit per a les eleccions d'enguany, després de que la coalició Junts per Catalunya el deixés fora. El partit ha aconseguit un regidor amb 432 vots.

El partit liderat per Alexandra Pibernat, L'Estartit som tots- Tots Empordà, irromp al consistori amb un regidor i 405 vots. El nou partit de C's liderat per Pere Cuadros ha aconseguit un regidor amb 255 vots. El PP no ha aconseguit cap representació, igual que en les últimes eleccions i ha baixat en el percentatge de vots.

La governabilitat de l'Ajuntament de Torroella dependrà d'un bipartidisme.

Tot i que es difícil preveure aliances, els dos partits UPM i ERC podrien disputar-se l'alcaldia com van fer en les anteriors eleccions del 2011 i el 2015 juntament amb l'EST i la CUP després de la moció de censura que va expulsar a Jordi Cordón de l'alcaldia i va ser substituït per Josep Maria Rufí.