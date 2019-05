ERC insisteix en la «unitat d'acció» sobiranista però amb llistes separades

La número dos d'ERC al Parlament Europeu, Diana Riba, va destacar que la «força» dels republicans «sempre ha estat en llistes separades» respecte JxCat, i per això va insistir en la necessitat de construir una «unitat d'acció» sobiranista però des de candidatures diferents. «Volíem seguir amb la tradició de fer una coalició amb altres pobles de l'estat espanyol i ara apostar per aquesta unitat d'acció independentista des del cor d'Europa», va assenyalar Riba.

La candidata republicana va fer aquestes declaracions mentre l'expresident català Carles Puigdemont reivindicava la «fortalesa» de JxCat després de la victòria a les europees a Catalunya i els «encerts i errors» a les municipals, fent després una crida a «restablir la unitat estratègica» del sobiranisme.

Per a Riba, aquesta «unitat» serà «molt fàcil» perquè tant ERC com JxCat «són veus que vivim la repressió en primera persona», fet pel qual va admetre que, en arribar al Parlament Europeu, demanaran «seure a la taula i dialogar per veure quin paper juga inicialment el fet de tenir un pres polític com Oriol Junqueras».

Va revelar, a més, que el líder d'ERC va fer una trucada per agrair els tres escons obtinguts i va explicar també que té esperances que la presència de Junqueras a l'Eurocambra ajudi a desxifrar «qui està governant a Espanya» i «per què els polítics entren a la Justícia i els jutges a la política».

També, va confirmar que ERC demanarà al Tribunal Suprem que permeti a Junqueras recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid i, després, que pugui viatjar a Brussel·les per a la sessió de constitució del Parlament Europeu, que està prevista per a començaments de juliol. «La pregunta és si Espanya realment s'atrevirà a demanar a Europa que suspengui un diputat que ha estat elegit pels ciutadans i té els seus drets intactes», va assenyalar.

Riba també va felicitar JxCat pels seus «grans resultats» i va celebrar que la coalició Ara Repúbliques -que liderava ERC i incloïa a EH Bildu i BNG- hagi obtingut els millors resultats en uns comicis europeus i que s'hagi «trencat» el bipartidisme a l'Europarlament.

En tot cas, ERC serà determinant a l'hora d'acceptar Carles Puigdemont i Toni Comín al seu subgrup parlamentari a l'Eurocambra, segons van admetre fonts de l'Aliança Lliure Europea (ALE). Amb tot, el partit europeu on s'integra ERC va matisar que de moment no han rebut cap petició formal de Carles Puigdemont o Junts per Catalunya i no es pronunciaran al respecte fins que això passi, un escenari que és molt factible tenint en compte que ALE és el grup que abandera el dret a l'autodeterminació a la Unió Europea.