Els errors al web de resultats del Ministeri d'Interior creen confusió

Molts municipis van viure la nit electoral i tota la jornada d'ahir amb la incertesa de saber si els resultats de les eleccions municipals eren correctes o no. Un conjunt d'errors en la pàgina web oficial del Ministeri de l'Interior (encarregat d'informar de l'escrutini dels comicis del 26-A) va sembrar la confusió a localitats com Sarrià de Ter, Corçà o Sant Gregori en donar regidors a partits amb pocs vots en detriment d'altres forces més votades.

En el cas de Corçà, la pàgina oficial donava la victòria a MES-Corçà (la llista local vinculada a ERC) amb quatre regidors. Seguidament venia Fem Poble (FP) amb tres edils, i el PSC amb dos. Tanmateix, els resultats reals eren ben diferents: segons les actes signades per les meses electorals, MES-Corçà obtenia quatre edils i 327 vots, però el recompte atorgava 40 vots als socialistes i 395 a Fem Poble.

Això es tradueix en cinc regidors per a FP, que supera els republicans i obté l'alcaldia del municipi empordanès per majoria absoluta. En aquest cas, l'error es trobava a l'hora de fer el còmput, en el qual un gruix important de vots de la formació independent es van comptabilitzar al PSC.

Una cosa semblant va passar a Sant Gregori. El web del Ministeri informava diumenge a la nit d'un empat entre JxCat, ERC i PSC, i obtenia aquesta última formació gairebé tants vots com els partits sobiranistes en un municipi on els socialistes no van entrar en les passades eleccions i en els últims mandats havien obtingut un o dos regidors sota sigles independents. En realitat molts dels vots atorgats al PSC eren de JxCat-Sant Gregori, que va obtenir 8 regidors, mentre que ERC en va obtenir 2, la CUP, 1, i els socialistes es van quedar fora de l'Ajuntament. En aquesta ocasió, el Ministeri va corregir la informació i ahir ja era correcta.

A Sarrià de Ter la confusió va tenir lloc entre JxSarrià i Poble Actiu (sigles vinculades a la CUP). El web donava dos regidors a JxSarrià i 2 a Poble Actiu. En realitat, en aquesta localitat gironina Poble Actiu va obtenir 3 regidors i JxSarrià, un regidor. La informació errònia també va perjudicar el PSC, que va veure com amb les correccions passava de dos a un regidor.