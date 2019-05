Salvini confia a formar un grup a l'Europarlament amb 100 diputats

El líder de la Lliga, Matteo Salvini, va celebrar l'històric resultat aconseguit pel seu partit, que s'ha erigit en primera força a Itàlia a les eleccions europees, i va confiar que aconseguirà liderar un nou grup a l'Eurocambra en el qual tinguin cabuda també el partit de Viktor Orban i la força governant a Polònia.

El partit del vice-primer ministre va obtenir el 34,2 per cent dels vots, mentre que el seu soci de coalició, el Moviment 5 Estrelles (M5S), es va veure relegat a la tercera posició, amb el 17 per cent. El Partit Democràtic (PD) va ser la segona força més votada, amb un 22,7 per cent, mentre que Forza Itàlia, amb Silvio Berlusconi al capdavant, es va quedar en el 8,7 per cent.

«Des d'avui estem a Brussel·les per definir el que serà el nou grup», va explicar Salvini en roda de premsa, després de setmanes de contactes amb partits afins de tot Europa per donar a llum una aliança de partits ultradretans. «Espero entre 100 i 150 parlamentaris», va afegir.

Per ara, les formacions ultradretanes i populistes a l'Eurocambra estaven englobades en dos grups: Conservadors i Reformistes Europeus (ECR), en el qual hi havia entre altres els tories britànics i Llei i Justícia (PiS), el partit governant a Polònia; i Europa de les Nacions i de les Llibertats (MAL), en la qual es troben la Lliga o Agrupació Nacional de la francesa Marine Le Pen.

El líder de la Lliga pretén englobar en un mateix grup tant la seva aliada natural, Marine Le Pen, i altres partits afins com Alternativa per a Alemanya (AFD, actualment a Europa de la Llibertat i de la Democràcia Directa EFDD, on hi ha l'M5S), així com Farage, que amb el seu Partit del Brexit ha estat primer al seu país.

Per part seva, Berlusconi va sortir elegit com a eurodiputat a les eleccions al Parlament Europeu. «Forza Itàlia segueix sent central i determinant per a la constitució d'una majoria de centredreta alternativa», va assenyalar l'ex-primer ministra italià.