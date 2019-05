Els pactes al Gironès, de ressaca electoral

Alguns dels principals municipis de la comarca del Gironès encara estan de ressaca electoral. I és que només quatre dies després del dia dels comicis, la majoria de respostes per part dels partits més votats en aquelles poblacions que han obtingut una majoria simple són molt incertes. La intenció és primerament iniciar reunions internes i en els pròxims dies, començar una ronda de contactes amb la resta de formacions que han obtingut representació per tal de valorar quins pactes poden ser els millors pel consistori, tenint com a data límit el proper 15 de juny.

Les eleccions municipals encara són molt recents i la tendència a hores d'ara és acabar de pair els resultats aconseguits, sobretot en aquelles localitats en què no s'ha degustat la majoria absoluta. Entre els principals municipis del Gironès, destaquen cinc majories absolutes. Aquest és el cas de Vilablareix, on ERC va superar amb diferència la resta de partits, enduent-se el 65,41% dels vots i 8 regidors d'un total d'11, un triomf similar al de fa 4 anys. Un altre dels municipis d'aquest bloc de majories consolidades és Sant Julià de Ramis i Medinyà, on també va ser ERC la que es va endur el primer premi, aconseguint 7 edils d'un total d'11.

Malgrat que el web del Ministeri de l'Interior indiqués unes dades errònies durant part de la nit electoral, finalment es van actualitzar els valors i es va mostrar que Junts per Sant Gregori, del municipi de Sant Gregori, també s'enduia la majoria absoluta adquirint 8 regidors d'entre 11. Des dels primers vots escrutats, ja es vaticinava que la CUP tornaria a conquerir els comicis de Celrà, assolint també la majoria absoluta com va fer l'any 2015, però aquesta vegada amb un regidor més i un increment d'un 10% dels vots. Per últim, destacar Fornells de la Selva, on JxCat es va endur la victòria amb 7 dels 11 regidors.

Paral·lelament, hi ha municipis on la situació no és tan clara. Aquests són els que han obtingut majoria simple i ara tenen 15 dies per endavant per pensar quines estratègies són les més vàlides per constituir l'ajuntament del proper mandat.

En termes generals, hi hauria dues opcions: per una banda, els partits guanyadors en vots poden formar un govern en minoria que implica realitzar pactes puntuals amb la resta de formacions; per altra banda, es poden teixir pactes amb algun altre partit i establir així un govern en coalició. Els quatre municipis representatius d'aquest bloc són: Llagostera, Cassà de la Selva, Bescanó i Quart.

Llagostera

Junts per Llagostera va aglutinar el nombre més gran de vots, amb una diferència de 6 vots respecte a ERC. L'alcaldable de JxCat, Pilar Aliu, va explicar ahir que la intenció del partit des d'un primer moment era "deixar passar uns dies per refredar-nos una mica i que tothom faci les valoracions dins el seu equip i, a partir d'aquí, començar a parlar". Sense afirmar res en concret, Aliu va apuntar que aviat començarien a fer ronda de contactes amb la resta de grups. Sense descartar un govern en minoria, Aliu opta en primer lloc entaular conversacions amb la resta de formacions, que són ERC, la CUP i el PSC.

Cassà de la Selva

El cap de llista d'ERC de Cassà, Martí Vallès, partit que va guanyar els comicis en nombre de votacions, assegura que estan parlant amb la resta de partits, i justament ahir ho van fer amb Junts per Catalunya, per descobrir quines són les propostes dels altres grups, que són JxCassà i el PSC. El mateix assegura que "podríem governar en minoria però el que volem fer és parlar amb els partits, veure les seves postures i després decidir".

Bescanó

L'alcaldable de Junts per Bescanó i guanyador en vots, Pere Lluís Garcia, confessa haver començat a entaular reunions amb ERC i la CUP "per intentar veure si tenim suport d'un o de l'altre", afirmant que "no estem tancats a cap mena d'acord". JxCat es va endur la gran part del pastís amb una diferència de 206 vots vers ERC.

Quart

Quart Actiu ha estat la llista més votada. El seu alcaldable, Carles Gutiérrez, destaca que "volem un govern molt plural que pacti amb les persones, independentment de les sigles". Pendent de trobar-se amb la resta de grups, el candidat té molt clar que "amb qui no volem pactar és amb la figura de Pere Cabarrocas (PSC)".