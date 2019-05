Tsipras decideix que les eleccions anticipades a Grècia siguin el 7 de juliol

Les eleccions anticipades que va anunciar diumenge passat el primer ministre de Grècia, Alexis Tsipras, després de la derrota del seu partit polític, Syriza, en els comicis al Parlament Europeu celebrats aquell mateix dia, tindran lloc el 7 de juliol, segons el portaveu governamental, Dimitris Tzanakopoulos.

«La decisió del primer ministre és, de fet, que les eleccions se celebrin el 7 de juliol per evitar interferir en els exàmens dels estudiants», va explicar Tzanakopoulos. «No volem que els exàmens nacionals, que acaben el 2 de juliol, es vegin afectats de cap manera. Per això, el primer ministre ha parlat amb el ministre d'Educació i han acordat que el més apropiat és que siguin el 7 de juliol» , va explicar. Nova Democràcia, formació conservadora que lidera l'oposició, va guanyar les eleccions europees amb un 33 per cent, mentre que el partit de Tsipras va fregar el 24 per cent.