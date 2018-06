May admet que el Brexit farà que els britànics paguin més a la Seguretat Social

La primera ministra britànica, Theresa May, va admetre que el Govern britànic està començant a estudiar la possibilitat d'incrementar les contribucions a la Seguretat Social després del Brexit, alhora que va prometre un increment de despesa en 28.000 milions d'euros per al 2023, diners «estalviats» de les seves contribucions europees quan abandonin el bloc.

«Per a d'aquí a cinc anys tindrem 28.000 milions d'euros més del que tenim avui», va assenyalar May, confirmant les informacions aparegudes a última hora de dissabte. «Ens aprofitarem dels diners que deixarem d'aportar a la Unió Europea, però la veritat és que també haurem de començar a pensar en l'augment de les contribucions», va explicar la primera ministra.

En tot cas, May no va voler aprofundir en detalls. «Establirem en el moment oportú el paquet complet de finançament», va assegurar abans de defensar les perspectives a llarg termini. «Crec que un dels problemes que hem tingut amb la Seguretat Social és que any rere any hi ha hagut pressions per gastar diners extra», va asseverar. «Però, en establir un pla de 10 anys, en atorgar-nos un acord de finançament multianual de cinc anys, el que estem fent és oferir estabilitat», va afirmar la primera ministra.

«La gent ha votat per abandonar la Unió Europea, i aquest govern ho complirà, però ningú ha dit que sigui un passeig pel parc. És una negociació complicada i hem d'aconseguir-ho», va afegir.