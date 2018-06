Fractura al PSOE per la reforma del finançament autonòmic

La decisió del president del Govern, Pedro Sánchez, d'aparcar la reforma del model de finançament autonòmic ha generat un fort malestar entre els principals presidents autonòmics socialistes, que fins i tot han arribat a telefonar al líder del PSOE per queixar-se'n. Consideren que aquesta decisió els debilita de cara a l'oposició, que els ha criticat pel fet que el Govern s'hagi desentès d'una de les seves principals reivindicacions. Pensen que la postura de Sánchez els col·loca en una posició incòmoda i complexa a un any de les eleccions.

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va insistir que en la defensa de la reforma del model de finançament serà on ha estat «sempre», en la defensa de l'interès dels valencians «governi qui governi», i va destacar que aquesta «no pot ajornar-se sine die» i que no li serveix «qualsevol nou model, ha de ser un model que garanteixi l'equitat entre els espanyols i la singularitat entre els territoris».

«He parlat amb el president Sánchez, crec que hem d'acostar posicions, nosaltres creiem que hi ha dos plans, un que és el conjuntural en què ens alegra que hi hagi avenços i es puguin produir efectes transitoris que ens ajudin al finançament immediatament, i, per altra banda, és irrenunciable que hi hagi un nou model, entre altres coses perquè cal acabar amb la injustícia que pateix la Comunitat Valenciana i altres territoris», va assenyalar.

Paral·lelament, la presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, va voler deixar clar davant el ple del Parlament que ni ella ni el PSOE andalús són «franquícia» de ningú i que sempre defensarà Andalusia li «costi el que li costi», de manera que al nou Govern li reclamarà el mateix que demanava a l'anterior Executiu de Mariano Rajoy.

«Per a això cal tenir valor, credibilitat i lideratge», segons va assenyalar Díaz, que va apuntar que ella té la «credibilitat de la coherència» i el suport dels andalusos a les urnes perquè dugui a terme un projecte polític que passa per la defensa dels interessos d'aquesta terra, també en el camp del finançament autonòmic.