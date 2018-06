Trenta-sis immigrants rescatats per l'«Aquarius» no han demanat asil

Un total de 36 migrants rescatats per l' Aquarius i acollits per Espanya no han sol·licitat asil, vuit d'ells menors no acompanyats, segons el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. Del total de 593 persones que sí que han sol·licitat asil, 120 d'ells menors no acompanyats, 300 casos estan sent examinats per un equip de l'Oficina d'asil francesa que els està identificant i entrevistant després de conèixer el seu desig de viatjar a França.

El total de migrants rescatats per l' Aquarius, 629 -545 homes i 84 dones- han estat identificats i d'ells 128 són menors no acompanyats i deu menors en família. Fins al moment, 207 dels migrants han estat traslladats, 158 a centres del Sistema Estatal d'Acollida d'Asil i 49 a centres d'acollida de la Generalitat Valenciana.

Avui es tancarà el centre residencial de Xest, on van ser traslladats en un primer moment les 45 dones i 415 homes que viatjaven sols, i els seus ocupants seran traslladats a centres de la Generalitat o del Sistema Estatal d'Acollida de Protecció Internacional, com el Centre d'Acollida de Refugiats (CAR) de Mislata, dependent del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social (MTMSS).

No obstant això, un equip de la secretaria d'Estat de Migracions romandrà al complex de Xest fins que es derivi tots els migrants arribats. Per ara, ja s'ha traslladat totes les dones i nens i s'està treballant en l'assignació de places per als homes.

Les dones embarassades i les possibles víctimes de tràfic van ser derivades a un centre hospitalari i, d'aquí, als recursos gestionats per la Generalitat. Cinc mares amb menors van ser traslladades des de l'hospital a Xest i, posteriorment, es van derivar a centres especialitzats.

Per altra banda, vint-i-vuit menors arribats en el vaixell Aquarius i tutelats per la Generalitat en un alberg d'Alacant no van tornar al centre després de sortir de festa a la nit. La Policia Nacional, la unitat adscrita a la Generalitat Valenciana i la Guàrdia Civil van participar en les tasques de recerca després que s'informés que faltaven per localitzar tres menors.



Veu d'alarma

Els menors van anar sortint escalonadament durant la jornada de dijous i no van tornar a dormir al centre. A última hora de la nit es va donar la veu d'alarma i els agents d'aquests cossos de seguretat van iniciar la seva recerca. En tot cas, fonts policials van assegurar que no es va tractar de detencions, sinó del reingrés dels menors al centre, ja que aquests estan sota la tutela de la Generalitat des de la seva arribada.