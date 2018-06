Ábalos diu que l'Estat no pot convertir-se «en l'organització de salvament marítim d'Europa»

El ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha assegurat aquest dilluns en una entrevista a la Cadena Ser que malgrat l´acollida de l´Aquarius i la visió "humanitària i respectuosa amb els Drets Humans" per part de les autoritats espanyoles, l´Estat no es pot convertir "en l´organització de salvament marítim de tot Europa". Segons Ábalos, l´actuació respecte a l´Aquarius va també "un toc d´atenció a Europa perquè afronti aquest problema", però es veuran "situacions com aquesta molt sovint" i "Espanya no pot assumir en solitari aquesta responsabilitat". Ha fet aquestes manifestacions després que l´alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha ofert la capital catalana com a "port segur" per al miler d´immigrants que segons l´ONG Proactiva Open Arms es troben a la deriva al Mediterrani en 7 vaixells.

Ábalos ha afirmat que cal "desvincular" l´actuació de l´Estat respecte a l´Aquarius, que va ser "una urgència humanitària" del que és "una qüestió que té a veure amb la política migratòria que estem intentant que s´enfronti des de la UE.

"Espanya ha de manifestar, i així ho estem fent des d´aquest govern, una visió humanitària i respectuosa amb els Drets Humans i comprensiva amb el drama que viuen determinades poblacions, i una altra que nosaltres ens constituïm en l´organiztació de salvament marítim de tot Europa", ha dit.

En aquest marc, ha afirmat que els Centres d´Internament d´Extrangers (CIE) seran "necessaris" però "han de ser millorats". "Provem d´incorporar elements que tenen a veure amb el respecte als Drets Humans" però cal fer-ho "des del realisme", ha afirmat.