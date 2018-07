La presidència de RTVE obre la primera crisi del mandat de Sánchez

Que el president Pedro Sánchez cedís el control de la presidència de RTVE a Podem no ha agradat a la resta de partits. El proposat, el periodista i cap de Política d' eldiario.es, Andrés Gil, haurà d'aconseguir la majoria del Congrés i, de moment, no compta amb els suports.

L'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaria ha titllat de «sectarisme» les negociacions entre PSOE i Podem per la presidència de l'ens. «Ni RTVE pot ser La Tuerka –antic programa dels líders de Podem– ni podem veure Monedero presentant Informe Semanal», adverteix.

A Cs tampoc ha agradat com s'ha pres la decisió. El president dels taronges, Albert Rivera, ha qualificat de «degeneració» que «s'hagin tancat en un despatx per designar a dit» el pròxim president del mitjà. Rivera diu ser partidari de realitzar un concurs públic tan aviat com sigui possible per escollir el nou consell de RTVE.

Des de les línies socialistes, la presidenta del partit, Cristina Narbona, ha demanat al PP i a la resta de forces polítiques que «deixin d'obstaculitzar» un acord «imprescindible» per renovar el consell de RTVE. Narbona ha reivindicat una televisió pública «plural» o que es distanciï de la «politització». També ha remarcat que s'hauran de buscar els suports de tots els grups polítics i no només de Podem, per tal d'aconseguir el consens suficient del Congrés.