El guàrdia civil de La Manada declara davant l'Audiència Provincial

El guàrdia civil Antonio Manuel Guerrero, un dels cinc membres de La Manada va declarar ahir a l'Audiència Provincial de Sevilla per la vista solicitada per la Fiscalia per estudiar el seu incompliment de les mesures cautelars, en demanar un duplicat del passaport, tot i tenir prohibit abandonar territori espanyol.

En la compareixença, la Fiscalia va sol·licitar el reingrés a presó del guàrdia civil «davant el risc de fuga manifestat». El tribunal no va prendre cap decisió final sobre el reingrés en presó i es preveu que no ho comuniqui fins la propera setmana.