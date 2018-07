Una tempesta a Saragossa fa caure més de 50 arbres i destrossa múltiples vehicles

Arbres caiguts, servei de tramvia aturat, cotxes destrossats o problemes a la línia elèctrica. Aquestes són algunes de les conseqüències de la tempesta que es va produir ahir a Saragossa. En total es van enregistrar més de 100 incidències per una tempesta que va venir acompanyada de vent i calamarsa durant la tarda de dimecres.



El temporal va començar a dos quarts de set de la tarda i en tan sols deu minuts va deixar uns 20 litres d'aigua per metre quadrat. En l'escàs temps que va durar la tempesta, els bombers de la ciutat van rebre uns 150 avisos per diferents tipus d'incidències relacionades amb la tromba d'aigua.





Lluvia y granizo en Zaragoza pic.twitter.com/AddwJijdjN — Manuel Ló Figueras (@lofigueras) 11 de julio de 2018



#ULTIMAHORA como consecuencia de la tormenta los equipos de emergencias están redoblado esfuerzos para minimizar sus efectos en distintos puntos de la ciudad...

Máxima precaución y atención a las indicaciones de todos los agentes desplazados

Servicio de @tranviadezgz afectado pic.twitter.com/XDP1dzYAER — Policía Zaragoza (@policiazaragoza) 11 de julio de 2018

L'Ajuntament de Saragossa va informar a través d'un tuit que el vent havia fet caure, dos dels quals es trobaven al carrer Goya i han provocatde la ciutat. A més, també es va haver de tallar la circulació de la ciutat, com per exemple a l'avinguda Navarra, fet que va generar importants retencions en el sentit d'entrada a la ciutat.D'altra banda, molts vehicles es van veure afectats per la força de la tempesta i la velocitat del vent (ratxes de 97 km/h), essent arrossegats per el corrent.

Zaragoza después de la tormenta pic.twitter.com/X5F9ThoEgF — ?? Eva ?? (@EvaMariaPardo) 11 de julio de 2018