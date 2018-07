May intenta calmar l'ala dura del seu partit: «Brexit segueix significant Brexit»

La primera ministra del Regne Unit, Theresa May, va destacar al Parlament que «Brexit segueix significant Brexit», en un missatge dirigit a l'ala dura del Partit Conservador, indignada amb la seva líder per optar per una sortida suau de la Unió Europea. May va presentar la setmana passada el Llibre Blanc amb la proposta britànica sobre les futures relacions entre Londres i Brussel·les, que es basa en què hi hagi certa mobilitat de persones a canvi de facilitar el tràmit duaner per a alguns productes. El pla ha causat malestar entre els tories que advoquen per un Brexit dur. Els ministres per al Brexit, David Davis, i d'Exteriors, Boris Johnson, van dimitir i els coordinadors del grup parlamentari del Partit Conservador han amenaçat de presentar una moció de censura contra May que podria tombar el Govern.

«Encara no és tard per salvar el Brexit», va assegurar Johnson. «Tenim temps per a les negociacions. Ja hem canviat la tàctica una vegada i podem tornar a fer-ho», va afirmar. May ha guanyat una votació sobre comerç i duanes, però ha patit una inesperada derrota en una esmena separada que significa que ara el Govern ha d'intentar romandre en el marc regulador de la UE sobre medicaments.