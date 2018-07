Rescaten 774 immigrants a aigües de l'Estret en un sol dia

Efectius de Salvament Marítim, coordinats pel centre a Tarifa (Cadis) van rescatar ahir un total de 774 immigrants que viatjaven a bord de 50 pasteres localitzades a aigües de l'Estret. Es tracta de la jornada amb major nombre d'immigrants interceptats a l'Estret al mes de juliol, així com la de major nombre de pasteres localitzades, arribant al mig centenar.

Creu Roja va gestionar el trasllat a Extremadura de diferents immigrants que estan sent atesos als seus centres de Cadis i Jerez de la Frontera per poder descongestionar els recursos d'acollida que hi ha als ports i poliesportius del Camp de Gibraltar. El trasllat permetrà acollir els immigrants que esperen, entre terra i a bord d'embarcacions, a les estacions marítimes d'Algesires, Tarifa i Barbate.