El ministre d'Interior d'Itàlia, Matteo Salvini, ha acusat Espanya «d'afavorir una immigració fora de control», en resposta a una entrevista de Borrell on va acusar la nació transalpina de fer una política migratòria «a costa de tot Europa». «No respondrem els insults per part d'un Govern i un ministre que afavoreixen una immigració fora de control», va dir Salvini. «Nosaltres ens preocupem per la seguretat, per la cultura i per la identitat del poble europeu».