L'Afganistan impedeix a 35 candidats participar en les eleccions

La Comissió Independent de Queixes Electorals, el principal organisme electoral d'Afganistan, ha prohibit a 35 candidats que es presentin a les pròximes eleccions legislatives per suposada relació amb el terrorisme. Es tracta de la mesura més destacada presa fins al moment per l'autoritat per desfer les connexions entre grups armats i diputats.

La majoria dels exclosos han recorregut aquesta decisió i mantenen la seva intenció d'abandonar aquesta llista negra, resultat d'una investigació que va durar un mes i que es va iniciar després que la comissió electoral rebés queixes contra cents de candidats de votants a 34 províncies.

«Desqualifiquem els candidats perquè volem netejar el procés i celebrar eleccions lliures i justes», va dir Alirez Rohani, portaveu de la comissió. També va afegir que al final de la investigació havien descobert que alguns candidats van estar implicats en casos d'assassinat, violació i extorsió.

Una de les persones excloses, Badajsán Fawzia Kofi, ha criticat el procediment d'expulsió i ha apuntat que no ha tingut oportunitat de defensar-se. Està acusada de finançar un grup armat per retenir el control del seu districte electoral, però ella ho nega.

El vot en les eleccions d'octubre és vist com una prova transcendental per a la democràcia en un país que va estar en guerra durant 40 anys. A més, els comicis es produiran en el context d'un episodi de creixents atacs dels talibans i els insurgents de l'Estat Islàmic, que amenacen amb atacar el procés electoral.