Podem exigeix apujar impostos a les rendes més altes i a les empreses

El grup parlamentari Units Podem-En Comú Podem-En Marea ha remès un document al Govern en què reclama una pujada d'impostos a les rendes més altes i a les empreses, entre altres imposicions, així com una renegociació de l'objectiu de dèficit amb Brussel·les per sobre de l'1,8% per al 2019, per «només plantejar-se» donar llum verd a la sendera de dèficit que presenti l'Executiu al mes de setembre i que és l'avantsala als Pressupostos Generals de l'Estat de 2019.

El document, titulat «Deixar enrere l'austeritat», defensa que una millora del sistema tributari «passa perquè els que més tenen contribueixin amb una major generositat» al sosteniment dels serveis públics, convergint a nivells d'ingressos homologables amb Europa i reduint la desigualtat.

Units Podem assenyala que, per poder plantejar uns pressupostos «que posin fi a la lògica de l'austeritat», cal augmentar els ingressos de l'Estat a través del diferents impostos, entre els quals hi ha l'impost a la banca ja anunciat pel Govern, una reforma de l'Impost de Societats que estableixi un mínim no deduïble en el 15% i un impost de solidaritat sobre les grans fortunes i l'eliminació dels fons paraigües.

Així mateix, la formació reclama l'eliminació de les deduccions fiscals en els plans de pensions privats en l'IRPF, un increment en el tipus marginal de l'IRPF en els trams més alts, garantint que no hi hagi cap pujada d'impostos per a les persones assalariades que guanyin menys de 60.000 euros bruts anuals, i una «fiscalitat verda» en què «qui contamina, paga» i que garanteixi que no s'augmenti la càrrega impositiva a les persones treballadores.

Per part seva, el Ministeri d'Hisenda va assegurar que mantenir uns comptes públics sanejats és la millor manera de defensar l'Estat del benestar, tot afegint que veu marge per incrementar l'aportació tributària de grans corporacions.