Defensa cita a declarar els cinc militars a la reserva que van signar l'escrit enaltint la figura de Franco

L'instructor designat pel Ministeri de Defensa, el tinent general Miguel Ángel Villarroya, ha citat a declarar els cinc militars a la reserva que van signar l'escrit enaltint la figura del dictador Francisco Franco. És la primera acció que fa després que el Ministeri de Defensa hagi obert un expedient als cinc militars reservistes. L'instructor els prendrà declaració per veure si ratifiquen o no el contingut del manifest. Llavors s'elevarà a la ministra de Defensa, Margarita Robles, una proposta de resolució sobre quines mesures prendre. El ministeri també està revisant si entre els signants hi ha més persones que tinguin vinculacions professionals amb Defensa i també està fent comprovacions entre les noves persones que estan sumant-se al manifest.

Aquest cap de setmana, el ministeri de Defensa va comunicar que ha obert un expedient als 5 militars en situació de reserva i amb vinculació professional amb l'administració que a finals del mes de juliol van signar un manifest al costat de més d'un centenar de persones exaltant la figura del militar Francisco Franco. El ministeri es va mostrat taxatiu i va assegurar que ''no consentirà'' que es posi ''el mínim dubte'' respecte la defensa dels valors constitucionals.

Aquest manifest està signat per 181 militars a la reserva i recorda Franco com a un ''militar exemplar per a tots els soldats''. La declaració es va publicar a la pàgina web de l'Associació de Militars Espanyols com a conseqüència del que consideren ''permanents atacs a la persona del general Franco des de la seva mort''. Els militars denunciaven que l'esquerra política i els mitjans afins han desencadenat ''una campanya sense mesura i difícilment comprensible'' tret de l'esperit ''visceral de revenja'' per esborrar ''mig segle de la història''.

Entre d'altres, també demanaven deixar de banda la ''perversa pretensió'' d'exhumar les restes de Franco i la transformació del Valle de los Caídos, que qualifiquen de ''símbol de la reconciliació''.