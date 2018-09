Un avió, en quarantena a Nova York per diversos passatgers malalts

Un avió, en quarantena a Nova York per diversos passatgers malalts nova york

Un avió procedent de Dubai va ser posat durant unes hores en quarantena amb diversos centenars de persones a bord a l'aeroport JFK de Nova York, després que almenys dinou passatgers es trobessin malament. El vol, un Airbus d'Emirates Airlines, va aterrar a Nova York poc després de les nou del matí hora local amb unes 500 persones a bord. Agents de policia i experts dels Centres de Prevenció i Control de Malalties (CDC) estaven esperant l'avió perquè ja havien estat informats dels símptomes que estaven patint nombrosos passatgers.

Els serveis d'emergències també estaven presents amb un important desplegament d'ambulàncies per atendre els malalts. «Emirates pot confirmar que uns 19 passatgers del vol EK203 de Dubai a Nova York van emmalaltir. En arribar, com a mesura de precaució, van ser atesos per les autoritats sanitàries locals, i tots els altres desembarcaran aviat. La seguretat i la cura dels nostres clients és la nostra primera prioritat», va explicar la companyia a través del seu compte de Twitter.

«El CDC està assabentat d'un vol d'Emirates des d'Aràbia Saudita que va arribar al JFK al matí amb alguns passatgers que estaven patint una malaltia no especificada», va assegurar un funcionari del CDC.

Els equips mèdics de l'aeroport JFK van examinar els passatgers un per un per verificar possibles símptomes i decidir si els deixaven desembarcar o no. En total, més de 500 persones van ser sotmeses a revisió mèdica dins de l'aeronau i diversos dels 19 afectats van ser traslladats a l'Hospital Jamaica de la ciutat. Finalment, tots els passatgers van poder abandonar l'avió hores després.

Segons les autoritats, el cas podria tractar-se d'una epidèmia de grip, ja que alguns passatgers van arribar des de La Meca, on actualment la malaltia està en auge. L'agència de l'Autoritat Portuària va confirmar que l'aeronau havia estat conduïda lluny del terminal.