El Consell d'Europa avala l'actuació dels jutges espanyols amb el «procés»

El secretari general del Consell d'Europa, Thorbjorn Jagland, va assegurar que no té «cap dubte que els tribunals espanyols estan tractant l'assumpte de Catalunya complint la llei espanyola i el Conveni Europeu de Drets Humans». Després de reunir-se al seu despatx del Palau d'Europa, a Estrasburg, amb el ministre espanyol d'Exteriors, Josep Borrell, Jagland va assenyalar que el Consell d'Europa «existeix per protegir els drets individuals» dels ciutadans dels seus 47 Estats membres. Per això, va dir, la gent té dret a recórrer al Tribunal Europeu de Drets Humans, «però després que el seu assumpte hagi estat tractat pels tribunals espanyols».

Borrell va agrair, en presència de Jagland, les seves paraules i el seu criteri sobre el sistema judicial espanyol. «Després d'estar sentint tot el dia que Espanya viu una mena de franquisme rediviu i que els tribunals no són independents, reconforta sentir ni més ni menys que el secretari general del Consell d'Europa», va considerar.

Per altra banda, la ministra de Justícia, Dolores Delgado, va explicar al Congrés que l'Executiu s'encarregarà de la defensa del jutge instructor del procés, Pablo Llarena, als tribunals belgues davant la demanda civil presentada per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont perquè «no es pot permetre que a Bèlgica es qüestioni la sobirania jurisdiccional espanyola».

«Hem intentat la defensa dels interessos d'Espanya per sobre de tot, que és preservar la sobirania de jurisdicció», va dir Delgado a la Comissió de Justícia, en què va comparèixer, a petició pròpia, per aclarir el criteri del Govern sobre la defensa del magistrat i la «immunitat jurisdiccional d'Espanya». A més, la ministra de Justícia va recordar que la causa que ha estat oberta pel procés sobiranista es troba al Tribunal Suprem i, per tant, qualsevol recurs i l'estratègia processal que es vulgui seguir s'ha de desenvolupar en aquest òrgan judicial.