Almenys 68 morts i 128 ferits en un atac contra una manifestació a l'Afganistan

Almenys 68 persones van morir i 128 van resultar ferides en un atemptat suïcida contra una manifestació al districte de Mohmad Dara de la província de Nangarhar, a l'est de l'Afganistan, segons l'últim balanç ofert pel Departament de Sanitat Pública de la província. L'atemptat va tenir lloc dimarts durant una protesta a la carretera que uneix Jalalabad amb Torjam, en la qual els manifestants sol·licitaven la destitució del cap de la Policia del districte de Achin, pròxim a Mohmand Dara. L'atac va ser condemnat per la Missió d'Assistència de les Nacions Unides a l'Afganistan (Unama), que va expressar la seva «creixent preocupació» per la quantitat d'atacs contra la població i edificis civils. Així, va denunciar que dimarts també van ser atacades tres escoles –entre elles, dues de femenines– al districte de Bihsud i a la capital de Nangarhar, Jalalabad, successos en els quals va morir almenys un menor.

«Sento una profunda indignació per aquesta última onada d'atacs deliberats contra civils. Les nostres profundes simpaties estan amb les víctimes, els familiars i el poble afganès», va afirmar el cap de la Unama, Tadamichi Yamamoto. «Els atacs contra escoles i l'assassinat de civils estan entre els actes més repulsius», va afegir.