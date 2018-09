Demanen 4 anys de presó per al membre de la Manada que va robar unes ulleres

La Fiscalia de Sevilla ha sol·licitat quatre anys de presó per a Ángel Boza, un dels cinc membres de la Manada condemnats a nou anys de presó per abús sexual a una jove als Sanfermines de 2016, per robar unes ulleres de sol el passat dia 1 d'agost en un establiment comercial de la capital sevillana i posteriorment envestir dos vigilants del centre comercial amb el seu cotxe en fugir del recinte. A l'escrit de conclusions provisionals, el fiscal, que sol·licita l'obertura de judici oral davant d'un Jutjat penal, considera que els fets pels quals s'investiga Boza són constitutius d'un delicte de robatori amb violència i intimidació i un delicte lleu de lesions.

Per a la Fiscalia, l'acusat, actualment en presó provisional per aquests fets, és «criminalment responsable» dels delictes expressats anteriorment, en concepte d'autor. Per això, el Ministeri Públic considera que procedeix imposar a Boza la pena de quatre anys de presó i inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna pel delicte de robatori i la pena de 50 dies de multa amb quota diària de 6 euros (300 euros en total), amb responsabilitat personal subsidiària en cas que hi hagi impagament de 25 dies de privació de llibertat.