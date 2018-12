Mor als 94 anys l'expresident dels EUA George H. W. Bush

L'expresident dels Estats Units George H.W. Bush ha mort aquest divendres als 94 anys a Houston, segons ha informat el seu portaveu, Jim McGrath. Bush era el pare del també expresident George W. Bush i de l'exgovernador de Florida Jeb Bush, que va intentar sense èxit aconseguir la nominació del Partit Republicà el 2016.

"Era un home del més alt caràcter i el millor pare que un fill o una filla podria demanar. Tota la família Bush està profundament agraïda per la compassió d'aquells que s'han preocupat i pregat per pare i pels condols dels nostres amics i conciutadans ", ha assenyalat el seu fill George W. Bush en un comunicat.

Bush vivia a Houston amb la seva dona, l'exprimera dama Barbara Bush, que va morir a l'abril als 92 anys després de deixar el seu tractament. El president número 43 dels Estats Units va néixer el 1924 a Massachusetts en una família de polítics, ja que el seu pare era senador. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha mostrat el seu condol per la mort de Bush pare, qui, segons el mandatari, "va inspirar a les generacions dels seus compatriotes".

"El seu exemple segueix viu i continuarà creant enrenou als futurs nord-americans perquè persegueixin una causa major", ha afirmat Trump en un comunicat. "Els nostres cors pateixen per la seva pèrdua i nosaltres, els nord-americans, enviem les nostres oracions a tota la família Bush", ha asseverat.

La seva infància va transcórrer en aquest estat fins que després de l'atac dels japonesos a Pearl Harbor, el 1941, es va allistar a la Marina, el que el va portar a participar en algunes de les batalles del Pacífic en el marc de la Segona Guerra Mundial. A l'abril Bush va patir una infecció de sang que va fer als doctors témer per la seva vida. També va ser hospitalitzat al gener per una insuficiència respiratòria i al juny per una baixada de tensió arterial