Interior ha acostat una dotzena de presos d'ETA en 4 mesos

El Ministeri d'Interior, sota la direcció de Fernando Grande-Marlaska, ha aprovat en quatre mesos una dotzena de trasllats per a presos d'ETA i dos per a membres dels Grapo dins de la seva nova política d'acostaments «aïllats» per a aquells interns per delictes de terrorisme que acceptin la legislació penitenciària.

El primer trasllat es va comunicar per part de la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries el passat 13 de setembre, quan es va autoritzar que Kepa Arronategi passés de la presó d'Almeria a la de Zuera (Saragossa). El 13 de setembre també es va donar llum verd a l'acostament de Marta Igarriz, que compleix una pena de 15 anys de presó per col·laborar amb un comandament de la banda armada.

L'últim dels acostaments al País Basc es va aprovar ahir amb els trasllats a Sòria, Daroca i Logronyo d'Iñaki Beaumont Echeverría, Jon López Gómez i Sabin Mendizábal Plazaola, respectivament. Es tracta de presos etarres que han complert tres quartes parts de la condemna.