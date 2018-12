El PP promet col·laborar amb la Justícia en l'operació Kitchen

La vicesecretària de Comunicació del PP, Marta González, va assegurar que l'anomenada operació Kitchen és un assumpte que està «judicialitzat», però va destacar que el seu partit mantindrà una «absoluta col·laboració» amb la Justícia davant «qualsevol demanda» que pugui realitzar-se a la seva formació política.

«El Partit Popular respecta sempre els processos judicials i els seus temps. El president del PP, Pablo Casado, ha anunciat la col·laboració absoluta amb la Justícia per part de la direcció i del partit en el seu conjunt, sent molt clar i contundent amb això», va emfatitzar González, per afegir que la «contundència i claredat» del líder de la formació pel que fa a la «transparència» és «més que coneguda».