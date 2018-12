El Govern britànic ja es prepara per a una sortida de la UE sense acord

Els ministres del Govern britànic van acordar que la preparació per a un escenari de procés de sortida del país de la Unió Europea sense acord ha de ser la seva prioritat operativa i van assenyalar que les empreses han d'analitzar amb serietat la possibilitat d'una sortida abrupta del club comunitari, segons va explicar el ministre britànic per al Brexit, Stephen Barclay. «A la reunió del gabinet hem acordat que la preparació per a un escenari de no acord serà una prioritat operativa dins del Govern encara que la nostra prioritat general segueix sent garantir un acord», va explicar Barclay.

La setmana passada, el Govern britànic va decidir ajornar la votació a la Cambra dels Comuns sobre el pacte del Brexit tancat per la primera ministra, Theresa May, amb els Vint-i-set al Consell Europeu del 25 de novembre a Brussel·les. Des de llavors, May no ha tornat a posar data a la votació al Parlament i ha superat una moció de confiança presentada per parlamentaris del seu partit, per després intentar aconseguir més garanties sobre l'acord a la Unió Europea sense aconseguir més compromisos.

Els laboristes han reclamat a la primera ministra que sotmeti el pacte a votació a la cambra baixa i planegen presentar una moció de censura contra May, que en cas de ser aprovada no seria vinculant, encara que suposaria un fort cop per a la cap del Govern.

Per part seva, la Comissió Europea va replicar a la primera ministra britànica, que la vigília va defensar que hi havia marge per obtenir més garanties per part de la UE sobre l'acord de divorci, que «no hi ha més reunions previstes», tancant així la porta a noves negociacions abans que el Tractat de Retirada se sotmeti al vot de la Cambra dels Comuns al gener.

«En aquest punt no hi ha més reunions previstes per la nostra part», va explicar una portaveu comunitària, que es va remetre al que s'ha dit en els últims dies per part del bloc comunitari respecte el fet que el pacte sobre la taula és «el millor i l'únic possible» i que no hi ha cap marge per a «reobrir-lo o renegociar-lo».

Els líders de la Unió Europea van oferir en una cimera dijous passat «tots els aclariments possibles» per ajudar May a que l'acord compti amb el suport dels diputats britànics, segons va dir dilluns el portaveu en cap de l'Executiu comunitari, Margaritis Schinas, paraules que va recordar ahir la portaveu per respondre la primera ministra britànica.



Moció de censura

Per part seva, el Partit Nacional Escocès (SNP), els liberaldemòcrates, els nacionalistes gal·lesos (Plaid) i els verds s'han unit per presentar una moció de censura contra May. La iniciativa arriba després de la moció de censura contra la primera ministra impulsada pel líder laborista i cap de l'oposició, Jeremy Corbyn, que tenia la intenció de reprovar May però no fer caure el govern. «Si l'oposició oficial no fa la seva feina, la farà l'oposició real», va assegurar el cap de files de l'SNP, Ian Blackford.