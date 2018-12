Un Sindicat de Policia denuncia a Anticorrupció les gravacions fetes pel comissari Villarejo

L'Agrupació Reformista de Policia (ARP) ha denunciat a la Fiscalia Anticorrupció el comissari jubilat i en presó provisional José Manuel Villarejo per presumpta revelació de secrets, segons va informar ahir el sindicat en un comunicat. En aquest sentit, ARP fa referència als enregistraments d'àudio protagonitzats per Villarejo, les quals, segons la seva opinió, són un compendi de «conductes reprovables protagonitzades per policies d'alt rang i els seus còmplices, polítics, empresaris i tot un seguit de personatges que formen un sainet de corrupció que s'ha anomenat 'clavegueres de l'Estat'».

El sindicat ha denunciat unes presumptes operacions en què, utilitzant els recursos materials i humans del Ministeri de l'Interior, s'ha arribat a «treballar a esquena de la Justícia per interessos polítics». «S'ha prostituït la funció policial i la causa pública per protegir els corruptes», apunta en el comunicat.