Les visites al Valle de los Caídos van créixer un 33,75% el 2018

Un total 378.875 persones van visitar el recinte del Valle de los Caídos el 2018, un 33,75 per cent més que el 2017, segons les dades facilitades per Patrimoni Nacional, que va relatar que en allò referent al nombre de visites, l'any 2009 va marcar un «punt d'inflexió» arran del tancament de la basílica durant dos anys i mig per a obres de restauració. D'aquesta manera, va indicar que el 2001 el nombre de visitants va ser de 504.025; el 2005 de 391.889; mentre que el 2006, de 402.315.

Per part seva, el Govern va assegurar que la posició «obstruccionista» del prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, que va informar a La Moncloa la setmana passada que negava l'accés a la zona per procedir al trasllat de les restes del dictador Francisco Franco, no impedirà que l'Executiu perseveri en el procés d'exhumació.

Segons van informar fonts del Govern de Sánchez, la setmana passada van conèixer el rebuig de l'Església a facilitar l'accés al Valle de los Caídos per a l'exhumació, i van avisar de la mala imatge que aquesta decisió pot comportar per a la institució. «La posició obstruccionista del prior Santiago Cantera no impedirà que el procés continuï el seu curs, però evidentment farà que l'opinió pública pugui arribar a considerar que l'església espanyola avala la negativa del prior i la negativa de la pròpia família Franco», va assenyalar la Moncloa.

Des del Govern de l'Estat s'atribueix la posició de Santiago Cantera a una naturalesa ideològica i recorda que el prior va ser candidat a les eleccions generals del 1993 pel partit Falange Española.