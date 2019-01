Una mare deixa sols els seus fills a València durant sis hores per anar-se'n a un bar

Agents de la Policia Nacional han detingut a València una dona de 40 anys, d'origen lituà, com a presumpta autora d'un delicte d'abandonament de família, després d'anar a un bar i deixar els seus fills menors d'edat, sols en el domicili unes sis hores. La mare va ser localitzada en l'establiment on no li volien servir més beguda. Els agents van descobrir a més que l'habitatge estava desordenat, amb falta de neteja i fins i tot amb restes d'excrements d'animals.

Els fets van passar cap a dos quarts de la nit de divendres, quan els agents que feien tasques de prevenció van ser alertats per la Sala del 091 perquè es dirigissin a un bar, on pel que sembla una dona estava causant molèsties.

Immediatament els policies es van dirigir al lloc i van descobrir que la dona havia sol·licitat una cervesa i la propietària li va dir que marxés, moment en que un testimoni li va explicar a un dels agents que els seus fills menors podrien estar sols en l'habitatge.

Els policies van acudir amb la mare immediatament al domicili, descobrint els seus fills de 6 i 12 anys sols a l'habitatge. Després de comprovar que els menors es trobaven bé, van descobrir que la dona hauria abandonat el domicili familiar sobre dos quarts de 5 de la tarda.

Finalment, els agents després de realitzar les diverses comprovacions la van detenir com a presumpta autora d'un delicte d'abandonament de família. Els nens van ser traslladats per la seva protecció a un centre de menors. La detinguda, sense antecedents policials, ha passat a disposició judicial.