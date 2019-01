May no podrà impulsar un Brexit sense acord si no té l'aval del Parlament

El Govern de la primera ministra britànica, Theresa May, va patir una nova derrota parlamentària que impedirà que es produeixi un Brexit sense acord sense que la seu legislativa hagi donat abans el seu vistiplau. Per 303 vots a favor i 296 en contra, els membres de la Cambra dels Comuns van avalar una esmena pressupostària que limita la despesa destinada als preparatius que faci el Govern per a un Brexit desordenat sense consultar prèviament el Parlament.

Aquest resultat augmenta la dependència del Govern respecte als diputats per a qualsevol gestió relacionada amb el Brexit, perquè obliga Downing Street a demanar permís a la Cambra dels Comuns per accedir a certs fons amb el propòsit de preparar la sortida del Regne Unit de la UE sense acord entre les parts.

«Aquesta votació és un important pas per prevenir un Brexit sense acord. Demostra que no hi ha una majoria al Parlament, al Govern o al país per trencar amb la UE sense un acord», va explicar el líder laborista, Jeremy Corbyn.

Així mateix, Yvette Cooper, que va presentar l'esmena, es va mostrar «molt contenta» pel resultat de la votació i va destacar que «mostra la determinació al Parlament per unir-se i evitar un Brexit sense acord caòtic i perjudicial».

Per la seva banda, un portaveu de May va destacar que aquesta votació «no canvia el fet que el Regne Unit abandonarà la UE el 29 de març, i no s'aturarà el Govern a l'hora de recaptar impostos». «Treballarem amb el Parlament per garantir que el sistema de recaptació funciona sense problemes en tots els escenaris del Brexit», va destacar.

Aquest nou cop de Westminster va arribar en un dia en què els ministres britànics es van esforçar per advertir en contra d'un Brexit sense acord. La ministra d'Interior, Amber Rudd, va alertar que farà del Regne Unit un país menys segur.

May està acorralada al Parlament per l'oposició i els conservadors díscols que reclamen un acord amb la UE més beneficiós per al Regne Unit, tot i que Brussel·les ja ha deixat clar que l'acord existent és l'únic possible.