La Guàrdia Civil suspèn de funcions el policia de La Manada

La Guàrdia Civil va justificar ahir el seu informe elevat al Ministeri de Defensa per suspendre de funcions Antonio Manuel Guerrero Escudero, integrant de La Manada, atenent al nou processament pel cas d'abusos sexuals ocorregut a Pozoblanco al maig de 2016, segons van informar a Europa Press fonts de la Direcció general de l'Institut Armat.

El Butlletí Oficial de Defensa publicava ahir la suspensió de funcions del guàrdia civil de La Manada, Antonio Manuel Guerrero Escudero, condemnat per participar en l'agressió sexual múltiple a una jove a Pamplona en els Sanfermines de 2016.

Per aquest motiu, ja va ser també suspès de funcions, cosa que no implica la pèrdua de sou. Tampoc pot ser expulsat de la Guàrdia Civil pel fet que el règim intern del Cos no permet prendre aquesta decisió fins que hi hagi sentència ferma. Segons les citades fonts, la suspensió de funcions té una durada màxima de sis mesos, que pot prolongar-se en el cas que es decreti la presó provisional. La passada setmana, l'Audiència Provincial de Navarra va decidir mantenir la llibertat provisional per als cinc membres de La Manada.