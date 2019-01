Troben una bossa de llaminadures del nen de dos anys dins del pou de Màlaga

Els efectius que treballen per rescatar a Yulen, el nen de dos anys que va caure en un pou de més de 100 metres de profunditat a Totalán, han trobat les primeres pistes de la presència del menor en el pou. Gràcies a una càmera que han despenjat per l'orifici, han pogut descobrir unes llaminadures del nen. És el primer indici de la seva presència en el pou, després de diversos intents infructuosos per localitzar-lo, dificultat per la seva estretor.



El descobriment de les llaminadures confirma la presència del nen dins i dóna una idea de a quina profunditat es troba, després que durant la tarda d'ahir fos impossible descobrir-lo malgrat que es va descendir la càmera fins als 80 metres. Pel que sembla, un esfondrament podria haver tapat el pou, afegint una dificultat més per al rescat de Yulen.





Sense descans

Continúan las labores de los servicios de emergencia para acceder al fondo del pozo donde a primera hora de la tarde del domingo cayó un niño de dos años en #Totalán #Málaga. Los efectivos trabajan sin descanso para rescatar al pequeño, aunque de momento no ha habido novedades pic.twitter.com/Rozsw6avM4 — Emergencias 112 (@E112Andalucia) 14 de enero de 2019

El dispositiu desplegat ha estat treballant tota la nit per rescatar al nen de dos anys que va caure a un pou de més de 100 metres de profunditat a Totalán. Encara no hi ha novetats i el treball segueix amb intensitat, ja que l'estretor del pou dificulta accedir on es troba el menor.