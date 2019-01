Arresten tres homes per planejar un atac a Alemanya

Tres homes de nacionalitat iraquiana van ser detinguts a Alemanya per planejar presumptament un atac terrorista de motivació islamista. Mentre planejaven l'atac, un dels homes, identificat com Shahin F., de 23 anys, es va descarregar informació sobre la construcció de bombes i va sol·licitar un interruptor d'ignició al Regne Unit. A més, va rebre lliçons per conduir un camió perquè els tres planejaven usar aquest vehicle per a l'atac. Un altre dels sospitosos ha estat identificat com Hersh F., també de 23 anys. Aquest i Shahin F. estan acusats de planejar un atac greu. El tercer detingut, Rauf S., de 36 anys, està acusat de donar-los assistència després d'haver intentat aconseguir-los un arma. Els tres estaven motivats per principis islamistes.