Els taxistes madrilenys acamparan al carrer fins que les autoritats els rebin

Els taxistes acamparan a la Puerta del Sol de forma indefinida fins aconseguir que el Govern autonòmic els rebi i negociï els termes de la nova proposta que van presentar ahir. Així ho va explicar el president de la Federació Professional del Taxi, Julio Sanz, que va assegurar que el nou document ja no inclou la precontractació temporal i tampoc la distància mínima de cinc quilòmetres, perquè sigui l'administració la que transmeti quines condicions vol. «Hem tret tot perquè diguin què volen», va destacar.

En tot cas, els taxistes van aclarir que la seva nova proposta de regulació dels VTCs no suposa una renúncia a la precontractació temporal sinó que simplement s'ofereix una definició «en blanc» d'aquest concepte com a gest de «bona voluntat» perquè l'administració, en aquest cas la Comunitat de Madrid, pugui pronunciar-se sobre quins criteris prefereix.

Així ho van explicar fonts del sector per explicar que la proposta ja s'havia remès per registre telemàtic a l'administració i aclarir que no suposa una renúncia al concepte de precontractació temporal, una de les principals exigències del sector de cara a la proposta de nova regulació dels VTCs.

El nou document és un «gest» del sector per intentar desbloquejar el conflicte i una mostra de «bona voluntat» per a la Comunitat de Madrid, que va rebutjar de ple per considerar «radical» el text de dimecres, on es recollia un temps mínim d'una hora per poder reservar un vehicle VTC.