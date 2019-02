El Papa admet els abusos a monges per part del clergat

El Papa va assumir que el maltractament i abús a monges per part del clergat «és un problema» que «encara existeix», alhora que va denunciar que «la dona és considerada de segona classe». Així ho va posar de manifest durant la roda de premsa a l'avió de tornada a Roma del seu viatge a Abu Dhabi.

«És cert, dins de l'Església hi ha hagut clergues que han fet això. A algunes civilitzacions de manera més forta que a altres. Hi ha hagut sacerdots i també bisbes que han fet això. I jo crec que encara es fa: No és que s'acaba quan te n'adones, segueix endavant. Des de fa temps estem treballant en això. Hem suspès alguns clergues, que han estat expulsats, i també hem desfet alguna congregació», va dir.