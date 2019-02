Ultimàtum a la família de Franco: Tenen 15 dies per dir on el volen enterrar

El Consell de Ministres dona per culminat el procediment per exhumar Francisco Franco del Valle de los Caídos i ha aprovat ordenar-ne l'exhumació. Ara bé, no serà immediata ja que ha donat un últim termini de 15 dies a la família per proposar una alternativa a la cripta de la Catedral de l'Almudena. La ministra de Justícia, Dolores Delgado, ha dit que no es pot inhumar el dictador en un espai públic perquè va contra la llei de Memòria Històrica i, a més, generaria "problemes d'ordre públic". Si la família no respon o no hi ha unanimitat, el Consell de Ministres es reunirà per decidir el destí de les restes. L'exhumació de Franco va ser la proposta estrella de Sánchez quan va arribar a la Moncloa i el procediment administratiu culmina el dia que anuncia eleccions anticipades.

L'executiu espanyol va iniciar els tràmits de l'exhumació el 24 d'agost, poc després que Pedro Sánchez arribés a la Moncloa. El Consell de Ministres va aprovar un reial decret per canviar el redactat de l'article 16.3 de la Llei de memòria històrica i va indicar que només podien estar enterrats al Valle de los Caídos persones que haguessin mort en la Guerra Civil. Una setmana més tard, va iniciar un procediment administratiu per exhumar Franco, en compliment d'aquest canvi (ja que Franco va morir el 1975).

Tot i que el govern espanyol esperava que el procediment fos més ràpid, s'ha anat retardant al·legant que calia ser "garantista" en tot el procediment. Aquest divendres, el Consell de Ministres ha acordat donar per acabat aquest procediment i ha ordenat l'exhumació de Franco del Valle de los Caídos. La ministra de Justícia, Dolores Delgado, ha destacat que es tracta d'un "acte d'Estat, històric, polític i en favor de la convivència de tots els espanyols". Ha reconegut que ha estat "complicat" portar a terme tots els procediments per les múltiples al·legacions (no només de la família) però que calia "ser escrupolós i fer-ho bé".



No pot anar a la cripta de l'Almudena

Així mateix, s'ha decidit donar 15 dies més a la família Franco per tal que comuniqui –i per unanimitat- on vol inhumar les restes del dictador. Fins al moment, la família ha sostingut que el vol portar a la cripta de la Catedral de l'Almudena, situada a peu de carrer i en ple centre de la capital, on ja està enterrada la seva esposa, Carmen Polo.

Delgado ha recordat que "no pot anar" a l'Almudena, ha recordat que existeix un informe de la delegació del govern espanyol a Madrid que exposa que suposaria "riscos evidents per a la seguretat i alteració de l'ordre públic" i, a més, que contravindria la Llei de memòria històrica perquè permetria "l'exaltació" d'un dictador en un espai públic. Per tant, el govern espanyol demana a la família que proposi un altre lloc que compleixi amb els requisits legals. Si no contesta o no es posen d'acord, Delgado ha explicat que es tornarà a reunir el Consell de Ministres decidiran on van a parar les restes del dictador.



No avança plans si la família no respon

La ministra no ha volgut avançar els plans del govern espanyol si es dona aquest escenari i ha dit que caldrà esperar. Tampoc ha entrat a valorar què passaria si la família torna a recórrer al Tribunal Suprem i li demana, com a mesura cautelar, suspendre l'exhumació. "No és que no vulgui concretar, és que hem d'anar pas a pas", ha justificat.

Sobre l'oposició de la comunitat religiosa del Valle de los Caídos, la ministra ha aclarit que l'acord estableix que el govern espanyol pot prendre decisions "necessàries legalment" per entrar en aquest espai de culte. "Això no exclou l'activitat de l'autoritat civil", ha recalcat.