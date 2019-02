izquierda unida Garzón avisa que més de 200 lleis socials no s'aprovaran

? El coordinador federal d'IU, Alberto Garzón, va afirmar que no està d'acord amb la data escollida per als comicis generals perquè és «imminent» i «molt primerenca» i impossibilitarà l'aprovació definitiva de més de 200 lleis socials que van facilitar la moció de censura, com és el cas de la Llei Mordassa, així com va criticar que el PSOE hagi pres aquesta decisió pel seu «únic i exclusiu interès».

Garzón va apuntar que la visita d'ahir a Valladolid corresponia a l'agenda que segueix el seu partit per presentar les seves propostes i debatre-les «col·lectivament», així com detectar els problemes «fonamentals» i «quotidians» de cada territori per articular-los en propostes polítiques, una agenda que s'ha d'adaptar i vincular al «nou escenari» de les eleccions generals anticipades que ja han posat en marxa un «clima de campanya electoral».